Allegri cambia il Napoli: pronto nuovo modulo dopo la sosta

Allegri prepara una novità tattica per il Frosinone. Il tecnico del Napoli starebbe valutando un cambio di sistema in vista della prossima sfida, con l'ipotesi di una difesa a tre. Secondo quanto riportato da "Repubblica", l'allenatore sarebbe orientato a schierare una linea composta da Beukema, Rrhamani e Rafa Marin. Una soluzione che permetterebbe agli azzurri di modificare l'assetto della squadra e garantire maggiore copertura nella fase difensiva. L'idea sarebbe quella di affidarsi a tre centrali puri alle spalle del resto della formazione.

Badiashile può trovare spazio

Resta però da capire quali saranno le scelte definitive del tecnico. Nella nuova disposizione potrebbe infatti esserci spazio anche per Badiashile, che rappresenterebbe un'ulteriore alternativa nel reparto arretrato. Il suo eventuale impiego dipenderà dalle valutazioni di Allegri e dalle condizioni dei giocatori a disposizione. La sfida contro il Frosinone potrebbe dunque rappresentare l'occasione per vedere all'opera un Napoli con un sistema tattico differente.