Il Napoli guarda al mercato di gennaio: due nomi per rinforzare la mediana

Napoli guarda già al futuro e monitora diversi profili per rinforzare il centrocampo.

Napoli guarda già al futuro e monitora diversi profili per rinforzare il centrocampo. Tra i nomi finiti sul taccuino del club azzurro ci sarebbero Mamadou Coulibaly e Sebastian Szymanski, due giocatori con caratteristiche ed esperienze differenti. Come racconta La Gazzetta dello Sport, uno dei calciatori seguiti è Coulibaly, 22enne attualmente al Monaco. Il quotidiano sottolinea il suo "fisico importante" e spiega che "il centrocampista piace molto" al Napoli.

Mercato Napoli, nel mirino Mamadou Coulibaly del Monaco e Sebastian Szymanski del Rennes

Arrivare al giocatore, però, non sarebbe semplice. La valutazione del Monaco e l'interesse di altre società renderebbero infatti "l'operazione particolarmente complessa". Un'altra pista conduce sempre in Francia, ma al Rennes. Qui gioca Sebastian Szymanski, centrocampista polacco di 27 anni che può vantare esperienze con Legia Varsavia, Dinamo Mosca, Feyenoord e Fenerbahce. La rosea lo descrive come "un profilo duttile", in grado di "offrire diverse soluzioni tattiche".