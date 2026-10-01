Lobotka-De Bruyne in scadenza a giugno, ma spunta retroscena sul futuro
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La clessidra del tempo scorre anche per De Bruyne e per Lobotka. Per Stani la scadenza dell’attuale contratto è fissata al prossimo giugno. Il Napoli, per evitare di perderlo a parametro zero, eserciterà l’opzione unilaterale prevista dall’accordo e prolungherà il rapporto fino al 2028, seguendo la stessa strada intrapresa nei mesi scorsi con Anguissa. Ma per ora con gli agenti pochi sviluppi sul tema rinnovo.
Più avanti arriverà anche il momento di riflettere sul destino di Kevin De Bruyne. Il belga aveva firmato nel 2025 un contratto biennale con il Napoli, inserendo anche un’opzione per il prolungamento fino al 2028. Una situazione che il club dovrà affrontare a tempo debito. Lo riporta il Cds.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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