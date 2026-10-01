Blindato un titolarissimo: è fatta per il rinnovo biennale

Non c’è soltanto Frank Zambo Anguissa tra i giocatori del Napoli con il contratto in scadenza nel 2027. Sulla carta, infatti, anche altri due pilastri della squadra sono vicini alla scadenza: Amir Rrahmani e Alex Meret. Per entrambi, però, la situazione è differente e va valutata separatamente.

Rrahmani ha già firmato: accordo fino al 2029

Per Amir Rrahmani, infatti, il discorso è già definito. Il difensore kosovaro ha apposto la firma sul prolungamento del contratto per altre due stagioni, estendendo così il legame con il Napoli fino al 2029. Una situazione, dunque, ben diversa rispetto a quella di Anguissa e Meret, per i quali il futuro contrattuale resta invece un tema da monitorare. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

