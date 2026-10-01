Rinnovo McTominay, chiesta al Napoli cifra fuori budget: il retroscena

Le trattative tra il Napoli e gli agenti di Scott McTominay per il rinnovo del contratto sono iniziate da mesi. La volontà delle parti resta comune: proseguire insieme, ma per arrivare alla fumata bianca sarà necessario trovare un accordo sulle condizioni economiche. La scorsa estate, infatti, le distanze non erano affatto ridotte. L’entourage del centrocampista aveva chiesto un prolungamento di altri due anni, fino al 2030, con un adeguamento dell’ingaggio a 8-9 milioni di euro a stagione. Lo riporta il Cds oggi in edicola. Una richiesta considerata fuori budget dal club azzurro.

McTominay vuole restare, il Napoli punta a blindarlo

Le parti torneranno a confrontarsi sul rinnovo, con l’obiettivo di avvicinare le rispettive posizioni. Al momento, però, non è cambiata la volontà comune: McTominay si trova bene a Napoli e il club vorrebbe blindare il centrocampista, ma soltanto a determinate condizioni economiche. Sarà dunque necessario lavorare per ridurre le distanze emerse nei mesi scorsi e individuare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.

