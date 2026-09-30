Napoli, rimpianto Doumbia a centrocampo: il retroscena

Seguendo le ultime partite della Nazionale, in molti si sono chiesti chi fosse dopo aver visto il suo nome tra i convocati. Si tratta di Issa Doumbia, uno dei principali rimpianti del mercato estivo del Napoli: un talento seguito a lungo dagli azzurri, ma poi sfumato nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il 23enne seguito a lungo e analizzato con attenzione dagli osservatori azzurri. Il centrocampista, però, ha poi preso la strada dello Sporting Lisbona, che ha versato al Venezia circa 20 milioni di euro più 3 bonus per assicurarselo.

Calciomercato Napoli, Doumbia il grande rimpianto: ora gli azzurri guardano all’Europa

Un'occasione ormai sfumata sulla quale, secondo il quotidiano, non serve più soffermarsi. Per il Napoli è quindi il momento di voltare pagina e allargare lo sguardo al mercato europeo, alla ricerca di nuove opportunità per rinforzare il centrocampo.