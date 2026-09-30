Buongiorno, scatta la fase 2 a Castel Volturno: ecco quando è previsto il rientro in campo
La notizia più importante della ripresa riguarda proprio il difensore azzurro. Come racconta Il Corriere dello Sport, "tra i corridoi del Training Center la sorpresa più bella è stata il ritorno di Alessandro Buongiorno", tornato nel centro sportivo del Napoli per proseguire il lungo percorso verso il rientro in campo. Dopo aver svolto la prima parte della riabilitazione a Torino, Buongiorno ha iniziato a Castel Volturno la seconda fase del programma di recupero, lavorando in palestra sotto la supervisione dello staff azzurro.
Buongiorno torna a Castel Volturno: nuova fase della riabilitazione
Il difensore è reduce dal delicato intervento chirurgico effettuato al Jean Mermoz Private Hospital di Lione per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Un problema che ha condizionato pesantemente la sua estate, impedendogli di partecipare sia al ritiro di Dimaro sia a quello di Castel di Sangro.
Il quotidiano sottolinea come si sia trattato di "un infortunio pesante e sfortunato", che costringerà Buongiorno a restare lontano dal terreno di gioco ancora per diversi mesi. Le previsioni indicano infatti un possibile ritorno a disposizione soltanto all'inizio del 2027.
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