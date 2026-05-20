Tuttonapoli Allegri o Inzaghi? ADL ha le idee chiare: il vero motivo per cui pensa a entrambi

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Entrambi non sono liberi ma con il valzer di allenatori in atto tutto è possibile e nessuno scenario va escluso: le ultime

Detto di Sarri, che ha già parlato con Adl e Manna ed è in attesa di novità (con anche l'Atalanta alla finestra), il futuro della panchina del Napoli potrebbe intrecciarsi con due nomi di grande esperienza internazionale: Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi (a quanto pare già contattato da Adl). Il primo è al Milan, il secondo è all'Al-Hilal. Entrambi non sono liberi ma con il valzer di allenatori in atto tutto è possibile e nessuno scenario va escluso. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis starebbe valutando profili capaci di garantire competitività immediata anche in Europa, obiettivo dichiarato per la prossima stagione dopo il trentesimo posto di quest'anno, vera e propria macchia di un biennio comunque felice da parte di Conte.

Panchina Napoli, le scelte di De Laurentiis per far strada in Champions

La scelta di Allegri o Inzaghi non sarebbe casuale. Si tratta, infatti, degli ultimi due allenatori italiani ad aver raggiunto finali di Champions League, pur senza riuscire a conquistare il trofeo. Due per entrambi in pochi anni. Allegri arrivò all’ultimo atto della competizione con la Juventus nel 2015 e nel 2017, arrendendosi rispettivamente a Barcellona e Real Madrid. Inzaghi, invece, ha guidato l’Inter fino alla finale del 2023 contro il Manchester City e a quella del 2025 contro il Psg, confermandosi uno degli allenatori più continui in ambito europeo negli ultimi anni e soprattutto capace di sfruttare tutta la rosa arrivando in fondo a tutte le competizioni.