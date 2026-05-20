Sarri-Napoli, Gazzetta: "Inviata una prima bozza di contratto al tecnico"

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Secondo il quotidiano, De Laurentiis starebbe valutando seriamente di concedere una nuova opportunità al tecnico toscano

Come racconta la La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri sarebbe pronto a riabbracciare Napoli e il popolo azzurro, con cui ha vissuto tre stagioni intense ed emozionanti. Il Napoli avrebbe già messo sul tavolo una proposta biennale, con opzione per una terza stagione, da circa 3,5 milioni di euro più bonus. Secondo la rosea il presidente avrebbe mandato una prima bozza di contratto all'attuale tecnico della Lazio.

De Laurentiis starebbe valutando seriamente di concedere una nuova opportunità al tecnico toscano, che in passato ha lasciato un segno importante in città pur senza conquistare trofei. Prima, però, sarà necessario trovare un’intesa con Lotito per la separazione dalla Lazio, scenario che appare sempre più probabile dopo le tensioni degli ultimi mesi.

Con De Laurentiis, però, nulla può essere dato per scontato. E sullo sfondo resterebbe anche la pista che porta a Massimiliano Allegri, già vicino alla panchina azzurra nella scorsa estate.