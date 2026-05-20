Ultim'ora Moretto: "L'Atalanta spinge forte per Sarri, sembra più convinta del Napoli"

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“Sarri non ha solo il Napoli, è una pista calda dell’Atalanta". Così Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla dell’attuale tecnico della Lazio: “Sarri è il primo nome di Giuntoli, è diviso tra la possibilità di tornare a Napoli e Bergamo. Occhio perché l’Atalanta spinge forte, il Napoli non ha solo Sarri in lista perché ha altri nomi.

Allegri potrebbe essere un nome, Fabio Grosso del Sassuolo è un’idea, ci sono anche altri outsider. Conte ha comunicato di lasciare, sono mesi che cercavamo di far capire che questi sarebbero stati gli ultimi mesi sulla panchina del Napoli. Quest’anno c’erano tutti i presupposti per l’addio.