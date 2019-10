Ancelotti sotto accusa per il turnover: ma quanti infortuni in difesa?

Ancelotti cambia troppo. Ancelotti ha schierato nove formazioni diverse. Ancelotti è quello che non trasmette certezze alla squadra. Sono questi alcuni dei capi di accusa mossi al tecnico in questi giorni di piccola bufera sul Napoli, incappato in tre prestazioni balbettanti che hanno seguito la sfortunata gara cono il Cagliari. Le gare con Brescia (vinta, con grande sofferenza) ed il doppio 0-0 di Genk e Torino ha lasciato un retrogusto amaro alla prima fetta della stagione azzurra, iniziata in realtà con grande entusiasmo con l’apice della super vittoria con il Liverpool.

La verità può essere ricercata sempre nel mezzo. Che Ancelotti spesso si sia fatto dominare dalla tentazione della rotazione, andando a ricercare ed a sperimentare forse oltre la reale necessità, può essere condivisibile. Allo stesso modo, però, non bisogna dimenticare le critiche mosse a Maurizio Sarri per la tendenza opposta: quella di far giocare sempre gli stessi 11, anche a costo di arrivare a fine stagione senza energie. Modi diversi di intendere una gestione della rosa, convinzione che Ancelotti ha più volte ribadendo evidenziando la fiducia in tutti (o quasi) gli uomini della rosa messagli a disposizione.

Per onor del vero, bisogna però evidenziare i tanti infortuni (soprattutto muscolari) che hanno riguardato soprattutto il reparto arretrato, costringendo spesso il tecnico a scelte forzate ed a continui cambi di formazione. Situazione che può essere brevemente riassunta così

Koulibaly: out due turni in campionato per la squalifica rimediata contro il Cagliari.

Manolas: infortunio durante la sfida al Brescia, uscita che aveva cambiato totalmente il volto di una gara sino a lì in controllo.

Maksimovic: Infortunio contro il Brescia, out nella trasferta di Torino.

Hysaj: Out con la Sampdoria per affaticamento muscolare, poi sfortunatissimo a Torino con lo spaventoso infortunio che lo ha messo fuori causa a gara in corso.

Mario Rui: Stiramento alla coscia nella trasferta di Genk, out per il Torino.

Tonelli: Tornato a disposizione nella trasferta di Torino.

Una serie davvero sfortunata di contrattempi, che hanno tolto al Napoli la possibilità di lavorare su un reparto che aveva bisogno di certezze dopo l’addio di Albiol e l’inserimento di Manolas al centro della difesa.

Anche in attacco, qualche problema fisico ha scombussolato i piani: i problemi all’inguine di Milik ne hanno rallentato il ritorno alla piena forma, andando ad influenzare a cascata le altre scelte. In linea generale, dunque, la critica mossa ad Ancelotti può avere un fondamento, ma come ogni situazione analizzandola nello specifico si possono trovare diverse attenuante. Resta dunque da sperare che questi continui infortuni muscolari, novità assoluta rispetto all’era De Nicola, vengano limitato nel proseguo della stagione.