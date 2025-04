Ancora tre big fuori, Conte sempre in emergenza: anche così si spiega il calo di rendimento

Sono diventati ufficialmente tre i titolarissimi indisponibili per il posticipo di lunedì contro l’Empoli. Alle pesanti squalifiche di Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa, si è aggiunta infatti anche la conferma dell’infortunio di Alessandro Buongiorno. Almeno un paio di settimane di stop e - riferisce il quotidiano Repubblica - comprensibile il disappunto del tecnico leccese, obbligato per l’ennesima volta a fare i conti con l’emergenza.

"Abbiamo la possibilità di dare fastidio fino alla fine, ma sarà importante poter contare sull’organico al completo", le parole di Antonio Conte dopo la vitttoria col Milan, ma il suo auspicio non si è realizzato a Bologna (out Meret, Spinazzola e Buongiorno) e - si legge - anche con l’Empoli mancheranno al Napoli tre big, in linea con lo sfortunato trend che a Castel Volturno va ormai avanti da mesi: "L’emergenza è infatti diventata una compagna inseparabile degli azzurri, che invece erano stati graziati in precedenza dalla malasorte nel girone d’andata. Pure così si spiega il netto calo di rendimento nella fase discendente del campionato della ex capolista, che nella classifica provvisoria post mercato invernale in poi è precipitata addirittura al decimo posto".