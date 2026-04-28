Anguissa, addio in estate? Rinnovo quasi fatto, poi il colpo di scena

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Futuro in bilico per Anguissa, non ancora al top della forma, in panchina con la Cremonese e forse out anche per la gara contro il Como, almeno dall'inizio. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola che fa anche riferimento al rinnovo che sembrava certo fino a pochi mesi fa, prima dell'infortunio, dell'inizio della salita.

Anguissa, futuro in bilico: addio Napoli?

"A novembre, poco prima dell’infortunio, Anguissa stava discutendo e definendo un rinnovo poi finito in freezer. Tutto fermo, in questo momento. A tal punto da considerare fortemente in bilico il suo futuro: la situazione va ancora definita nei contorni e prima della fine della stagione ci sono un po’ di partite e un po’ di cose da raccontare, ma la storia con il Napoli potrebbe anche concludersi in estate. Tecnicamente il rapporto scadrà il 30 giugno 2027, ma questo è un caso che esula dalla burocrazia".