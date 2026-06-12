Podcast Forgione: "L'interesse per questo giocatore conferma che Allegri già lavora per il Napoli"

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "È la conferma del fatto che Allegri e Manna stanno già lavorando sottotraccia, nonostante manchi ancora l'ufficialità. Sono nomi che conosciamo bene, profili graditi sia al direttore sportivo che all'allenatore e che riportano a un passato condiviso non troppo lontano. Questa è la conferma che l'ufficialità è ormai soltanto una formalità."

Ti sembra che il Napoli abbia già le idee chiare sul mercato?

"Siamo soltanto all'inizio. In questa fase si fa uno screening generale e siamo alle prime schermaglie di mercato. È troppo presto per avere indicazioni precise sulle dinamiche del Napoli e del mercato italiano in generale. Ormai da anni il nostro mercato vive soprattutto sulle occasioni che si presentano nelle ultime settimane, quindi fare valutazioni definitive oggi sarebbe prematuro."

Hai visto lo spot Adidas con McTominay protagonista? Quanto conta oggi Napoli a livello internazionale?

"È la conferma di quanto Napoli sia diventata una città trendy, di tendenza. Tutto ciò che sta succedendo e che succederà nei prossimi anni, anche grazie ai grandi eventi sportivi programmati, testimonia questa centralità. McTominay ha raccontato di essersi ormai napoletanizzato, dal modo di vestire fino ad alcuni aspetti della vita quotidiana. Quando un giocatore scozzese arriva a identificarsi così tanto con Napoli, significa che la città ha un fascino straordinario. Oggi tutto ciò che tocca Napoli attira interesse e attenzione."

Quanto possono incidere le prestazioni di Lukaku e soprattutto di De Bruyne al Mondiale sul loro futuro?

"De Bruyne deve chiarire le proprie idee. Il messaggio che ha lanciato nelle scorse settimane non è stato rassicurante. Credo che con un nuovo allenatore possano arrivare stimoli diversi e aspetterei il confronto con Allegri prima di esprimere giudizi definitivi. Lo stesso discorso vale per Anguissa. Sono giocatori che possono ancora dare molto al Napoli, ma devono essere convinti di sposare il nuovo progetto. Il Napoli ha bisogno di calciatori pronti a sacrificarsi e a impegnarsi per continuare a competere ad altissimi livelli."

La Juventus sta vivendo un'altra rivoluzione societaria. Qual è la tua lettura?

"La Juventus non tornerà quella di una volta finché avrà questa proprietà. È una realtà che i tifosi devono accettare. Dal 2019 il club vive una situazione complicata, con bilanci negativi e difficoltà economiche evidenti. La famiglia Elkann non sembra intenzionata a cedere, ma la Juventus ha un problema strutturale importante. Prima o poi potrebbero arrivare anche cessioni pesanti sul mercato. È una situazione molto delicata che nasce da lontano e che non si risolverà facilmente."