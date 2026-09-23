Anguissa verso l'addio: voleva super stipendio per una promessa post-scudetto
Il futuro di Frank Zambo Anguissa al Napoli potrebbe essere in bilico. Il centrocampista camerunese potrebbe infatti salutare il club al termine della stagione, soprattutto in caso di mancato accordo sul rinnovo. Il Napoli avrebbe manifestato la volontà di prolungare il contratto per altri tre anni, mantenendo però le stesse condizioni economiche dell'attuale accordo. Una proposta che, al momento, non sembrerebbe soddisfare le richieste del giocatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
Anguissa chiede un adeguamento dell'ingaggio
Il centrocampista, infatti, vorrebbe un adeguamento economico significativo rispetto allo stipendio attuale. Alla base della richiesta ci sarebbe anche una vecchia promessa che, secondo quanto riferito, sarebbe stata fatta al giocatore dopo la conquista dello scudetto. La distanza tra le parti potrebbe dunque diventare un fattore determinante nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Il Napoli dovrà valutare se modificare la propria proposta per provare a trattenere Anguissa oppure prendere in considerazione l'ipotesi di una separazione al termine della stagione. Al momento, il futuro del centrocampista resta quindi tutto da definire.
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