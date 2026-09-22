Napoli, amichevole con l’Avellino: definiti luogo e data
Il Napoli sfrutterà la sosta per le Nazionali anche per mettere minuti nelle gambe. Come anticipa La Repubblica, sabato prossimo gli azzurri saranno impegnati in un test amichevole contro l’Avellino allo Stadio Partenio. Un appuntamento utile per Massimiliano Allegri, che attende soprattutto notizie positive dall’infermeria.
Napoli, McTominay verso il rientro: Meret e Spinazzola più vicini al recupero
L’osservato speciale è Scott McTominay, fermo dopo l’intervento di ablazione effettuato lo scorso 8 settembre in una clinica di Manchester. Secondo il quotidiano, lo scozzese «già nel corso di questa settimana dovrebbe farsi rivedere a Castel Volturno».
Il ritorno al lavoro è dunque vicino: «Il centrocampista scozzese è quasi pronto a riprendere gli allenamenti e a iniziare la sua corsa contro il tempo per riottenere al più presto l’idoneità per l’attività agonistica».
Buone notizie potrebbero arrivare anche dagli altri giocatori attualmente ai box. Insieme a McTominay, infatti, lavoreranno «gli altri convalescenti più vicini al recupero: Meret, Spinazzola, Giovane e si spera Anguissa», con le condizioni di quest’ultimo ancora da valutare.
Servirà invece maggiore pazienza per gli altri indisponibili: «più lunghi i tempi per rivedere Marianucci, Alisson Santos e Buongiorno».
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