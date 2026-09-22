Radio TN Minervini: "Con Lucca siamo ormai all'accanimento terapeutico"

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Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Il Napoli con Lucca si è preso un rischio enorme. Dovevi scegliere se darlo in prestito, magari anche contribuendo all'ingaggio, perché poi il problema è stato quello, che nessuno ti è venuto a chiedere Lucca perché ha un ingaggio troppo alto per le squadre medio-piccole. Quindi tu hai scelto di dire no, non lo do a nessuno, perché non ci voglio perdere soldi, ma hai provato a rilanciare un calciatore che evidentemente era bruciato in questa piazza, si era già bruciato al primo errore, al primo stop sbagliato sarebbe stato martoriato e così è accaduto.

Ripeto, non discuto il valore in sé, perché il valore in sé del calciatore è decente per il livello attuale della Serie A, è uno che comunque a Udine ha fatto bene, non è che poi quei gol se li inventi. Però, dopo quello che era accaduto lo scorso anno, dovevi secondo me fare una scelta più coraggiosa e soprattutto non mettere Allegri in questa situazione. Adesso Allegri lo mette in campo cercando delle risposte, ma non le trova. Ma d'altronde non ha alternative, quindi non è che Hojlund le possa giocare nuovamente tutte, che poi lo sfianchiamo e lo sfiniamo questo ragazzo. Quindi fino a gennaio bisognerà tenere botta, bisognerà provare magari qualche idea alternativa: un David Neres falso nueve, Giovane potrebbe essere uno che può far rifiatare un attimo Hojlund. Però Lucca, ripeto, mi sembra accanimento terapeutico".