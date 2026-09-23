De Bruyne-Napoli, addio a giugno? Trattativa ferma per il rinnovo
Futuro in bilico per Kevin De Bruyne. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira attraverso un nuovo post pubblicato su X, le trattative tra il centrocampista belga e il Napoli per il prolungamento del contratto sarebbero attualmente ferme. L'accordo in essere scadrà a giugno e, stando alle informazioni riportate dal giornalista, al momento le parti sembrerebbero orientate verso una separazione al termine della stagione.
Rinnovo in stand-by, si apre uno scenario inatteso
La situazione potrebbe dunque riservare novità nei prossimi mesi. De Bruyne, arrivato al Napoli per la nuova stagione, si ritrova ora al centro di nuove indiscrezioni sul proprio futuro. Va ricordato che il giocatore, in un'intervista recente, dal ritiro della nazionale, aveva smentito di aver preso in considerazione l'ipotesi di lasciare il club, affermando di non aver mai detto di voler andare via. Ma vedremo invece adesso cosa accadrà la prossima estate.
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