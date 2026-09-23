Infortunio Anguissa, torna col Frosinone? C'è una sensazione da Castel Volturno

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Si ferma ancora Frank Zambo Anguissa. Il problema è stato accusato pochi secondi dopo il suo ingresso in campo nel finale della sfida contro la Fiorentina. Gli ultimi esami, effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Anguissa ha già iniziato il percorso riabilitativo, in attesa di capire i tempi effettivi di recupero.

Frosinone, recupero possibile ma tempi incerti

La domanda ora riguarda la sua disponibilità per la ripresa del campionato contro il Frosinone, in programma il 10 ottobre, tra poco meno di tre settimane. La tipologia di infortunio richiede generalmente alcune settimane di recupero, ma nel caso di Anguissa sarà necessario procedere con particolare cautela. Il centrocampista, infatti, è reduce da altri problemi fisici - si legge sul Cds - e per questo motivo le sue condizioni verranno valutate quotidianamente dallo staff medico e atletico. Molto dipenderà anche dalle sensazioni del giocatore e dalla risposta al lavoro personalizzato che svolgerà nei prossimi giorni. Al momento, dunque, non è possibile stabilire con certezza la data del suo rientro in campo.