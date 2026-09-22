Retroscena su Kvernadze: osservatore azzurro allo Stirpe per Frosinone-Como

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Nella scorsa annata Kvernadze aveva chiuso con 5 gol e 5 assist, contribuendo alla cavalcata del Frosinone dalla Serie B alla Serie A

Il Napoli guarda con attenzione a Giorgi Kvernadze, talento georgiano del Frosinone che sta attirando sempre più attenzioni grazie alle sue prestazioni. Secondo quanto raccontato da Tuttosport, dietro l’esplosione del giocatore ci sarebbe soprattutto il lavoro di Max Alvini, tecnico che è riuscito a dargli quella continuità che gli era mancata nelle precedenti stagioni.

Nella scorsa annata Kvernadze aveva chiuso con 5 gol e 5 assist, contribuendo alla cavalcata del Frosinone dalla Serie B alla Serie A. Numeri che, secondo il quotidiano, potrebbero essere migliorati rapidamente: l’obiettivo del georgiano è infatti quello di raggiungere la doppia cifra e aumentare ulteriormente il proprio valore sul mercato.

Kvernadze-Napoli, scout azzurro allo Stirpe per Frosinone-Como

Ed è proprio sul mercato che entra in scena il Napoli. Tuttosport rivela infatti la presenza di uno scout azzurro domenica pomeriggio allo Stirpe in occasione di Frosinone-Como, con Kvernadze finito sotto osservazione. Un interesse che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto qualora il classe georgiano continuasse il suo percorso di crescita.

Il paragone inevitabile è con Khvicha Kvaratskhelia, amico e modello di Kvernadze. Tuttosport scrive che un eventuale approdo al Napoli rappresenterebbe «l’ennesima tappa in fotocopia all’amico-modello Kvara», che spera un giorno di poterlo affrontare anche in Champions League.

Per il momento, però, Kvernadze resta concentrato sulla missione salvezza del Frosinone. Al futuro penserà successivamente il suo agente Mamuka Jugeli, lo stesso procuratore che ha accompagnato Kvaratskhelia nella sua ascesa nel grande calcio europeo.