Allegri aveva assecondato ADL e il 4-3-3, ma ora pensa di cambiare modulo

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Nuovo modulo per il futuro approfittando della sosta, Secondo quanto riferito da Repubblica, durante la sosta Massimiliano Allegri potrebbe valutare una svolta tattica per il Napoli. La possibile novità riguarderebbe il sistema di gioco, con il passaggio dall'attuale 4-3-3 al 3-4-2-1. Finora il tecnico ha assecondato la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis e della squadra di puntare sul 4-3-3, modulo scelto per impostare il nuovo corso azzurro.

Allegri pronto a seguire le proprie idee

Il 4-3-3, tuttavia, non sarebbe il sistema più congeniale alle caratteristiche e alle idee calcistiche di Allegri. Proprio per questo, la pausa potrebbe rappresentare l'occasione per apportare alcuni cambiamenti e dare una nuova identità tattica alla squadra. L'allenatore avrebbe così la possibilità di intervenire sull'assetto del Napoli, seguendo maggiormente le proprie convinzioni e cercando una soluzione in grado di valorizzare al meglio gli interpreti a disposizione. Il possibile passaggio al 3-4-2-1 resta dunque una delle ipotesi sul tavolo in vista della ripresa del campionato.