Anguissa e le sirene dall'Arabia, CdS: "Priorità per lui non è il mercato in questo momento"

Questo l'aggiornamento sul centrocampista camerunense che arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Futuro da scrivere per Frank Anguissa: ha un contratto fino al 2027 ma l’Arabia lo vuole. Questo l'aggiornamento sul centrocampista camerunense che arriva dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Una volta chiusa la stagione, poi, dovrà giocare un’altra partita: quella del futuro. Il suo contratto scadrà nel 2027, in virtù dell’opzione unilaterale di rinnovo accesa dal Napoli, ma il destino non è scontato.

La certezza è che non è stato (ancora) trovato l’accordo per un prolungamento più esteso con il club e che in Arabia suonano sirene ammalianti. Si vedrà, a tempo debito. Il mercato non è la priorità di nessuno in questo momento fatto di entusiasmo e obiettivi, e tanto meno di Anguissa. Sì: è nel cuore della lotta, è in clima scudetto. E domani a Monza tornerà nell’anima della squadra. Occhio al diciottesimo minuto, non si sa mai".