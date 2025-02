Anguissa in campo o risparmiato per la diffida? Plebiscito su Tuttonapoli: la risposta dei lettori

Il recente sondaggio proposto ai lettori di TuttoNapoli ha evidenziato una netta preferenza: la maggioranza, con il triplo dei voti rispetto alle altre opzioni, ha scelto di non rischiare Frank Zambo Anguissa contro il Como, preferendo tenerlo in panchina per preservarlo in vista della sfida cruciale contro l'Inter. Questa scelta dei tifosi riflette una preoccupazione condivisa: il camerunese, dopo l'ammonizione ricevuta contro la Lazio, è in diffida.

Un ulteriore cartellino giallo nel match contro il Como lo escluderebbe automaticamente dalla partita contro l'Inter, uno scontro diretto fondamentale per le ambizioni del Napoli in campionato. Nonostante l'opinione prevalente tra i tifosi, l'allenatore Antonio Conte sembra avere una visione diversa. Conte non ha intenzione di rinunciare al suo centrocampista chiave nella trasferta di Como, ritenendo Anguissa indispensabile per mantenere l'equilibrio e la solidità della squadra.

È interessante anche notare come, in una situazione analoga, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, stia considerando di tutelare i suoi giocatori diffidati, come Barella, Bastoni e Mkhitaryan, evitando di schierarli nella prossima partita contro il Genoa per preservarli in vista dello scontro con il Napoli. In calce i risultati del sondaggio: