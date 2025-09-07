Anguissa, possibile panchina con la Fiorentina: il motivo. E per sostituirlo è bagarre
Antonio Conte è già al lavoro per definire l’undici che sabato sera affronterà la Fiorentina al Franchi. Tra i nodi da sciogliere c’è la situazione di Frank Anguissa, che rientrerà solo mercoledì dagli impegni con il Camerun. Il tecnico azzurro vuole monitorarne attentamente le condizioni fisiche, anche in vista dell’attesissimo debutto in Champions League contro il Manchester City. Secondo la Gazzetta dello Sport, non è escluso che il centrocampista camerunense possa iniziare dalla panchina contro i viola, proprio per evitare rischi di affaticamento. Conte, infatti, sta valutando diverse soluzioni per sostituirlo in mediana: le opzioni più concrete portano a Eljif Elmas e Billy Gilmour, entrambi in corsa per una maglia da titolare.
Non solo. Il tecnico potrebbe anche sorprendere con un’ulteriore mossa tattica, optando per un 4-3-3 che darebbe spazio dal primo minuto a Noa Lang, ampliando così le rotazioni e garantendo freschezza in mezzo al campo. La scelta definitiva arriverà dopo gli ultimi allenamenti a Castel Volturno, quando Conte avrà un quadro chiaro sulla condizione di Anguissa.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
