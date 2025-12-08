Adani: "Scelte forti, Conte torna a mettersi 19 squadre dietro. Spalletti sui cambi..."

L'ex difensore Daniele Adani ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus ai microfoni de 'La Nuova DS' su Rai 2: "Conte torna a mettere 19 squadre alle spalle, facendo scelte forti e scelte per esigenza. Lo fa schierando Elmas al posto di Lobotka. La differenza la fa utilizzando solo tre cambi: sempre tre cambi aveva utilizzato a Roma. Spalletti, nei cambi, ne utilizza cinque. Nella sua Juve che è stata modesta, qualche cambio farà sicuramente discutere. Vittoria con merito del Napoli".

