Anguissa via per la Coppa D'Africa, Gazzetta: "Napoli pensa a Mainoo o Pellegrini"
Il Napoli è già al lavoro per il mercato di gennaio, consapevole che dovrà intervenire soprattutto a centrocampo, con Frank Zambo Anguissa che da fine dicembre sarà impegnato in Coppa D'Africa con il suo Camerun. Ecco cosa scrive sulle possibili strategie del club l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
"Il Napoli pensa a Mainoo e Pellegrini per gennaio, ma Anguissa è cuore ed è anche cervello, è la fedeltà racchiusa in quel quinquennale che sia lui che il Napoli vogliono rinnovare, è la forza motrice d’una squadra che nei suoi ritmi bassi s’appoggia nelle accelerazioni di un centrocampista moderno, l’inafferrabile incursore che in dieci partite di campionato per quattro volte è stato Mvp e che ha già calato un poker nella classifica cannonieri: un anno fa ne fece sei, record personale, che sta già vacillando".
