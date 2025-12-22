Sky, Bergomi: “Hojlund in coppia con Lukaku? Allora devi tenere Lucca”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Seguo l’ipotesi di giocare con Lukaku e Hojlund e seguo il mercato. Se giochi con le due punte, allora devi tenere Lucca. Se l’idea è quella. Però devi incastrare i giocatori.

Perché il Napoli adesso gioca il 3-4-2-1, poi rientrerà Anguissa e anche De Bruyne. Al quel punto Conte potrà utilizzare più sistemi di gioco e alternarli. Anche se penso che devi dare sempre una via con piccoli accorgimenti tattici da partita a partita, senza stravolgere sempre”.