Clamoroso, David era del Napoli e Hojlund stava andando alla Juve. Poi la svolta

vedi letture

Che intreccio di mercato tra Napoli e Juve. A fine stagione, la scorsa estate, gli azzurri avevano praticamente chiuso per David, poi bocciato da Conte che intanto era rimasto. La Juve invece stava seriamente pensando a Hojlund. Raimondo De Magistris nel suo editoriale per Tmw ricostruisce il tutto: "Prima dell'ultima di campionato dello scorso anno, i dirigenti del Napoli incontrano in città il procuratore del centravanti canadese Jonathan David, calciatore allora al Lille e in procinto di svincolarsi dal club francese. In quell'occasione di fatto vengono gettate le basi per un accordo tra le parti. Di fatto, il Napoli e David trovano un'intesa che resisterà per diverse settimane.

Negli stessi giorni in cui il Napoli blocca David, l'ex direttore generale della Juventus Cristiano Giuntoli individua in Rasmus Hojlund il primo obiettivo per l'attacco della Juventus

Uno scenario che non diventerà realtà perché poi succede quello che tutti sappiamo. Dopo la conquista dello Scudetto Aurelio De Laurentiis convince Antonio Conte a restare. Lo fa garantendogli importanti investimenti per allargare la rosa, soprattutto grande autonomia sui nomi. Il tecnico leccese ci pensa e poi accetta, stila una lista di obiettivi e boccia Jonathan David: non è attaccante adatto alla sua idea di calcio. Gli preferisce Lorenzo Lucca e poi, dopo l'infortunio di Lukaku, chiede alla società di puntare tutte le fiches rimanenti su Rasmus Hojlund".