Formazione Napoli: Conte ha un'idea precisa per il Benfica

Avanti con la squadra che ha battuto anche la Juventus. Conte non sembra aver intenzione di modificare il Napoli che ha vinto le ultime cinque dopo la sosta. Per la partita di domani contro il Benfica di Mourinho potrebbe essere blindata la formazione di domenica scorsa.

Qualche ballottaggio tipico di una vigilia comunque resiste, anche perché la rosa - nonostante l’emergenza e le assenze - resta di valore e in molti ruoli ci sono coppie che si equivalgono, o quasi. Come a sinistra, dove c’è Spinazzola che potrebbe insidiare Olivera, oppure in attacco, con Politano che è passato, dopo la sosta, da essere un titolarissimo a prima alternativa sulle corsie laterali. Ma il Napoli corre veloce anche con le sue ali, vince e convince e quindi, almeno per il momento, Conte potrebbe dare di nuovo fiducia a tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.