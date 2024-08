Arthur, il Napoli insiste: la richiesta della Juve per il pagamento dell'ingaggio

vedi letture

Sfumato Gilmour dopo l'infortunio di O'Riley, il Napoli sta provando nelle ultime ore di mercato a mettere in piedi con la Juventus (di Giuntoli) il prestito di Arthur. Il regista brasiliano, un anno fa alla Fiorentina, ha uno stipendio da 6 milioni a stagione, con due mensilità già pagate: la Juve chiede 4 milioni di partecipazione, ma l’idea è che volendo si potrebbe chiudere a 3. Se si chiuderà. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)