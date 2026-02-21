Foto Juve-Como, striscione della curva per il piccolo Domenico: “Il tuo cuore batte con noi”

Prima di Juventus-Como la Curva dello Juventus Stadium ha voluto rendere omaggio al piccolo Domenico con uno striscione dal messaggio semplice ma commovente: “Domenico, il tuo cuore batte con noi”. Il bimbo di due anni e mezzo, originario di Nola, è deceduto questa mattina all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore non riuscito lo scorso 23 dicembre a causa del danneggiamento di parte dell’organo durante il trasporto.

Un gesto di vicinanza che ha unito tifosi e club nella commemorazione del piccolo: anche il Napoli ha dedicato nelle scorse ore un messaggio sui propri social, scrivendo: “Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo”. La curva bianconera ha così espresso solidarietà alla famiglia e ricordato la forza con cui Domenico ha lottato fino all’ultimo.