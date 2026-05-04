Atta-Napoli, il prezzo è già choc: Lucca nell'affare per avere uno sconto?

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Arthur Atta piace tanto al Napoli ma costa già tanto, troppo. Prezzo choc, si parla di 40 milioni: questa la valutazione fatta dall'Udinese, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. E poi la concorrenza non manca. Ma tra i due club c'è un ottimo feeling, come ricorda il quotidiano.

"Napoli e Udinese dovranno sistemare il riscatto obbligatorio di Lucca, che prevede il pagamento di altri 26 milioni da parte di De Laurentiis per l'acquisto definitivo. La punta, però, ha deluso, tanto che il Napoli a gennaio lo ha girato in prestito e la prossima estate pensa di venderlo. Magari partendo da questa delusione, il Napoli potrebbe provare ad avere un piccolo sconto per Atta, abbassando di qualche milione la richiesta dei Pozzo".