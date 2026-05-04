Meret-Napoli ai saluti: spunta big inglese sul portiere dei due scudetti

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Alex Meret potrebbe salutare Napoli a fine stagione. Ha il contratto in scadenza tra un anno e non è più titolare, essendo ormai diventata l'alternativa a Milinkovic-Savic. Secondo Cronache di Napoli, il portiere dei due scudetti può partire. Le offerte non mancano. E spunta una big inglese. Si tratta del Tottenham, dove già gioca un altro numero uno italiano, ovvero Vicario. Spurs su Meret, dunque, che potrebbe lasciare Napoli dopo aver capito di essere uscito fuori dalle gerarchie di Conte. Da titolarissimo a riserva in pochi mesi. E ora il futuro è meno azzurro, inevitabilmente.

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