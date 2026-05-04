Lukaku, dubbi sul rientro a Napoli: le due settimane in Belgio scadono oggi

Lukaku, dubbi sul rientro a Napoli: le due settimane in Belgio scadono oggiTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Dubbi sul rientro dal Belgio di Romelu Lukaku. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, le due settimane supplementari di lavoro personalizzato in Belgio concordate con il club tecnicamente scadranno oggi, ma permane qualche dubbio sulla definizione dei programmi successivi.

Ovvero: in queste ore bisognerà capire se Lukaku rientrerà subito in sede o se continuerà a seguire il percorso individuale ad Anversa con il fisioterapista Lieven Maesschalck, al suo fianco anche nella fugace apparizione di quattordici giorni fa al centro sportivo di Castel Volturno, in occasione dell’incontro con il ds Manna
 