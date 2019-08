Auriemma su Tuttosport: "Tra oggi e domani la firma di Llorente col Napoli! Tutti i dettagli del contratto"

Pochi dubbi, è tutto fatto per l'arrivo di Fernando Llorente al Napoli. Il giornalista Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport che la firma dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Sabato a Firenze incontro decisivo tra l'entourage del centravanti e il ds azzurro Giuntoli. Lo spagnolo si unirà al Napoli per i prossimi due anni, con opzione per l terzino, con contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, più i soliti bonus. Per correttezza sabato c'era stato anche un incontro tra l'entourage di Llorente e la Fiorentina, ma la scelta ormai era stata fatta: Llorente, a quanto pare, è pronto a tingersi d'azzurro.