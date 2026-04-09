Ultim'ora Avanti tutta per Rios! Sky: "Contatti con agenti e intermediari, il Benfica lo cede"

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Richard Ríos, colombiano, classe 2000, è il primo vero grande obiettivo del calciomercato del Napoli. Ne parla Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, nel suo consueto podcast che vi proponiamo di seguito.

"Perché il Napoli vuole Ríos? Perché cerca un centrocampista fisicamente forte ma anche tecnicamente dotato. Il direttore sportivo Manna è al lavoro su quest’operazione già da qualche giorno: ci sono stati contatti seri, concreti e approfonditi con le parti in causa, con i procuratori brasiliani del giocatore e con alcuni intermediari portoghesi. Insomma, il Napoli sta cercando di portarsi avanti.

Un po’ perché il calciomercato di gennaio ha preso una direzione interessante proprio dal campionato portoghese, con l’arrivo di Alisson dallo Sporting, un po’ perché il Benfica, se non si qualificherà in Champions League, sarà costretto a fare alcune cessioni.

Richard Ríos non è mai entrato seriamente nelle grazie di Mourinho e il Benfica potrebbe essere costretto a fare almeno una cessione entro il 30 giugno: Ríos è il candidato principale. La richiesta iniziale sarebbe superiore ai 35 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe fermarsi a 30. Come vi dicevo, i contatti sono già partiti: il Napoli sta cercando di capire se e come poter procedere su quest’operazione.

Centrocampista che la Roma aveva cercato di prendere durante l’estate — era una richiesta di Gasperini —, anche l’Inter si era mossa a luglio per capire se ci fossero i margini per arrivare a lui. In realtà, già prima della Roma si era mossa l’Inter: da diverse stagioni Ríos è un giocatore che piace alla dirigenza nerazzurra.

Vedremo se anche in questo caso ci sarà un inserimento oppure se l’Inter cercherà un centrocampista diverso; magari proverà a contrastare l’Atletico Madrid per Ederson dell’Atalanta. Ma queste sono altre storie e altri discorsi. Sicuramente, in questo momento, il Napoli è concentrato sull’operazione Richard Ríos, che potrebbe essere il primo vero grande colpo dell’estate azzurra".