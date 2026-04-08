Conte, Il Mattino: "Sue parole su nazionale per qualcuno sono state un auto-endorsement"

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Il tema della Nazionale torna a intrecciarsi con il futuro di Antonio Conte

Il tema della Nazionale torna a intrecciarsi con il futuro di Antonio Conte, alimentando scenari che, giorno dopo giorno, assumono contorni sempre più concreti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sullo sfondo resta una possibilità tutt’altro che remota: “quel discorso Nazionale che giorno dopo giorno assume sempre più i contorni di opzione concreta, seria, per un futuro non così lontano”.

Dopo la sfida contro il Milan, lo stesso tecnico non ha nascosto la naturalezza con cui il suo nome venga accostato alla panchina azzurra: “è ovvio che il suo nome – e non solo il suo – circoli intorno alla panchina tricolore”, si legge nel quotidiano. Un riconoscimento che nasce dal suo profilo: uno degli allenatori più vincenti, continui e affidabili del panorama europeo.

Le sue dichiarazioni hanno fatto discutere. “Per qualcuno le sue parole sono state un auto-endorsement di cui non si sentiva la necessità”, scrive Il Mattino, ma la lettura più plausibile è diversa: Conte avrebbe semplicemente voluto chiarire la propria posizione.

E forse, allo stesso tempo, iniziare a muovere qualcosa: “ha solo voluto mettere le cose in chiaro. E magari fare un passo in avanti”.