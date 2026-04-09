Tuttonapoli Calciomercato Napoli, subito due colpi? Svelati i nomi e la strategia di ADL

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Due nomi che sono di grande attualità in questa fase e che svelano quella che potrebbe essere la strategia del club azzurro

L'estate è lontana ma il Napoli sembra volersi muovere in anticipo. Oltre ai riscatti di Alisson e Hojlund, che sembrano ormai scontati, per un totale di 60 milioni di investimento per entrambi, il club azzurro ha già messo nel mirino un centrocampista e un altro attaccante esterno. Due nomi che sono di grande attualità in questa fase e che svelano quella che potrebbe essere la strategia del club azzurro per la prossima stagione, ovvero puntare su giocatori di talento ma ancora relativamente giovane e con un ingaggio non troppo elevato.

Calciomercato Napoli, chi sono i due talenti accostati al club azzurro

Kerim-Sam Alajbegovic, classe 2007, serbo, del Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Un calciatore già da settimane accostato al Napoli e che si era messo in mostra anche contro l'Italia ai playoff durante la finale costata il Mondiale agli azzurri. Un esterno che gioca a sinistra e che potrebbe andare a ricoprire il ruolo di Alisson per il classico gioco delle coppie. Il Napoli si ritroverebbe due esterni di talento sull'out mancino. E poi rinforzo in mediana. Richard Ríos, classe 2000, colombiano, di proprietà del Benfica, centrocampista completo, di tecnica e muscoli, un box to box capace di ricoprire più ruoli in mediana. Il Napoli ci pensa e fa già sul serio, a quanto pare, con contatti costanti con l'agente e alcuni intermediari.