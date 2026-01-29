Avanza Holm: ha aperto al Napoli, dialoghi in corso col Bologna

"C'è un nome in cima che è il solito, resiste dall'estate, ed è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, ma avanza anche un'altra ipotesi che nelle ultime ore si sta facendo sempre più spazio". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul possibile rinforzo sulle corsie difensive per Antonio Conte in questi ultimi giorni di mercato.

"Il profilo è quello di Emil Holm, anni 25, esterno svedese di proprietà del Bologna individuato dalla società come possibile rinforzo sulla destra. Un nome gradito che ha già aperto all'ipotesi di trasferirsi al Napoli. Dialoghi in corso tra i due club, con il Napoli che entro lunedì proverà a regalare a Conte almeno un altro rinforzo, senza rinunciare neppure all'idea di un esterno offensivo".