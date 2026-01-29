Radio TuttoNapoli, dalle 9 apre il "Bar di TuttoNapoli": scrivici o chiamaci live

Prosegue la giornata tutta azzurra. Il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, dopo "Buongiorno TuttoNapoli" quest'oggi prosegue alle 9.00 con due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata e Salvatore Amoroso fino alle 11.

Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Davide Baratto. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Carlo Caporale. Alle 15 il testimone passerà ad Antonino Treviglio e Christian Marangio. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con il gruppo di "Passionapoli" con Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

