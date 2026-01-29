Lookman, Il Mattino: "Ore decisive per capire se l'assalto del Napoli andrà in porto"

Sono ore decisive per l'assalto del Napoli ad Ademola Lookman. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattimno sull'attaccante nigeriano dell'Atalanta: "In ogni caso, ora non c’è più tempo per lunghe riflessioni. La calma di Manna lascia intendere che la situazione è assai sotto controllo: probabile che già ci siano mezze promesse.

Per esempio, queste sono le ore decisive per capire se l’assalto a Lookman potrà andare in porto. Ovviamente, perché vada in porto occorre che l’Atalanta dia l’ok a una operazione con prestito e riscatto fissato in estate. Ovviamente, tutto dipende dalla valutazione che il Napoli ritiene inferiore ai 40 milioni. In ogni caso, l’operazione e i contatti vanno avanti a fari spenti".