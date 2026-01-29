Lookman, Il Mattino: "Ore decisive per capire se l'assalto del Napoli andrà in porto"
TuttoNapoli.net
Sono ore decisive per l'assalto del Napoli ad Ademola Lookman. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattimno sull'attaccante nigeriano dell'Atalanta: "In ogni caso, ora non c’è più tempo per lunghe riflessioni. La calma di Manna lascia intendere che la situazione è assai sotto controllo: probabile che già ci siano mezze promesse.
Per esempio, queste sono le ore decisive per capire se l’assalto a Lookman potrà andare in porto. Ovviamente, perché vada in porto occorre che l’Atalanta dia l’ok a una operazione con prestito e riscatto fissato in estate. Ovviamente, tutto dipende dalla valutazione che il Napoli ritiene inferiore ai 40 milioni. In ogni caso, l’operazione e i contatti vanno avanti a fari spenti".
Da 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Conte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Chelsea, Rosenior in conferenza: "Sterling? Gli auguro il meglio. Sapevo che il Napoli col passare del tempo..."
