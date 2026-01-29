Game Over, Gazzetta: "La Champions il Napoli l'aveva persa prima del Chelsea"

Il Napoli la Champions l'aveva persa prima della gara con il Chelsea. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'eliminazione degli azzurri: "Game over: però a pensarci bene non è in questa nottata pallida che la Champions League è sfilata via da una Napoli imbronciata, che applaude certo quando ormai non c’è altro da fare, ma che ripensa all’Eintracht, a Copenaghen, senza scomodare gli schiaffoni di Eindhovene quelli di Lisbona con il Benfica.

Finisce presto e anche male, trentesimo su trentasei, che non è un bel vedere, manco un bel sentire nell’anima: e certo adesso s’avverte un senso di smarrimento, quel desiderio di urlare alla luna per aver dovuto rinunciare a mezza squadra ma anche il rimpianto di Conte per averci il Napoli messo qualcosa di suo".