Game Over, Gazzetta: "La Champions il Napoli l'aveva persa prima del Chelsea"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:50In primo piano
di Arturo Minervini

Il Napoli la Champions l'aveva persa prima della gara con il Chelsea. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'eliminazione degli azzurri: "Game over: però a pensarci bene non è in questa nottata pallida che la Champions League è sfilata via da una Napoli imbronciata, che applaude certo quando ormai non c’è altro da fare, ma che ripensa all’Eintracht, a Copenaghen, senza scomodare gli schiaffoni di Eindhovene quelli di Lisbona con il Benfica.

Finisce presto e anche male, trentesimo su trentasei, che non è un bel vedere, manco un bel sentire nell’anima: e certo adesso s’avverte un senso di smarrimento, quel desiderio di urlare alla luna per aver dovuto rinunciare a mezza squadra ma anche il rimpianto di Conte per averci il Napoli messo qualcosa di suo".