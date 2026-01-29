Napoli out, Corsera: "È un fallimento, ma il Napoli ha scoperto il talento di Vergara"
É finito al tappeto, si è rialzato, ha gioito. Il Napoli si è illuso. Poi si è dovuto arrendere al Chelsea e alla legge dei punti. Così scrive il Corriere della Sera sull'eliminazione azzurra: "The last dance, amaro, al Maradona vissuto con orgoglio ma col rammarico di tante occasioni buttate durante la lunga maratona Champions. Otto punti su 21 a disposizione, pochi per sperare di agganciare almeno i playoff. Alla fine è arrivata pure la sconfitta e il cammino si è interrotto ancora più bruscamente. È un fallimento ma Conte ha poco da recriminare".
Su Antonio Vergara il quotidiano scrive: "Napoli scopre il talento di un ragazzo che il 16 gennaio ha festeggiato il 23esimo compleanno che ha forza, qualità e soprattutto una incredibile «faccia tosta»: il suo gol, che recupera quello subito su rigore (fallo di mano di Juan Jesus) è un concentrato di queste qualità. Riceve, si gira, salta Fofana e calcia di sinistro".
