Barça-Napoli 4-0, le pagelle: Hysaj-Verdi con la valigia pronta, tanti senza i 90' e attacco interamente adattato

Meret 6 - Difficile dargli particolari colpe nonostante i quattro gol incassati, anzi tiene lo 0-0 nel primo tempo con un paio di buoni interventi.

Hysaj 5 - Dal suo lato il Barcellona imperversa anche nel primo tempo. Nella ripresa si accentua la sofferenza, troppo morbida la diagonale su Suarez sul primo gol, sul secondo esce un po' a caso non vedendo Callejon in ritardo sull'inserimento da dietro (dal 61' Di Lorenzo 6 - Entra a disastro già fatto, si oppone col corpo in qualche duello, poi ammira il quarto gol che si sviluppa sull'altra fascia.)

Manolas 6 - Un'uscita difensiva sbagliata porta al quarto gol del Barcellona, ma fino a quel momento salva ripetutamente i suoi. Nel primo tempo si immola su un paio di conclusioni salvando Meret.

Chiriches 6 - Non manca qualche errore quando porta troppo palla sulla pressione spagnola, ma è autore anche di qualche buona intuizione, come quando manda Mertens verso la porta. Esce limitando i danni (dal 45' Luperto 5 - In ritardo in particolare sul primo e sul quarto gol, in generale l'ingresso quando gli spazi si aprono lo penalizza contro Dembelé e compagni, ma chiaramente sembra ancora lontano dal livello dei compagni di reparto)

Ghoulam 5,5 - Non demerita nel primo tempo, mostrando una buona falcata nelle poche situazioni in cui viene lanciato. Non ha particolari responsabilità sui gol che si sviluppano sull'altra fascia, anche se soffre non poco (dal 61' Mario Rui 6 - Non è posizionato sul quarto gol che si sviluppa in ripartenza e lui è molto alto in quella situazione, poi per il resto giochicchia a partita ampiamente finita)

Allan 6,5 - Nonostante i pochi allenamenti riesce a tenere un tempo ad alti livelli, facendosi notare con diversi recuperi che mandano il Napoli in ripartenza. Non è impossibile vederlo titolare alla prima di campionato (dal 45' Zielinski 5,5 - Non entra mai realmente in partita, schiacciato dal baricentro alto del Barcellona e soffocato dalla pressione, ma anche quando si destreggia nello stretto l'attacco non lo aiuta)

Fabian 5 - Non ha brillantezza ed i 90' che gli concede Ancelotti forse vanno in questa condizione. Sbaglia un gol comodo a fine primo tempo che avrebbe cambiato il match, ma non convince in mediana, soprattutto con l'uscita di Allan e le energie che vengono meno alla distanza.

Callejon 5,5 - Non s'intende con Hysaj per avere aiuto sul secondo gol, con l'uomo che gli sfugge alle spalle anche se però in fuorigioco dubbio. In fase offensiva non ha grande assistenza.

Verdi 5 - Schierato per l'emergenza in attacco più che per reale fiducia, avendo la valigia pronta. Un bel cross a fine primo tempo per Fabian che spreca un gol comodo, ma per il resto non incide (dal 67' Gaetano 6 - Difficile giudicarlo, una ventina di minuti a figuraccia già completata e con la squadra ormai senza le giuste distanze)

Elmas 5,5 - Da falso esterno a sinistra un passo indietro rispetto alla regia, ma non per particolari colpe del giocatore che non ha cambio di passo per puntare l'uomo. Un esperimento di Ancelotti, dettato anche dall'emergenza nel reparto offensivo, ma che difficilmente verrà ripetuto. (dal 45' Insigne 5,5 - Spesso isolato in attacco, di certo non solo per colpa sua, e non riesce a giocare un numero sufficiente di palloni per entrare in partita e provare ad incidere)

Mertens 5 - Quando gli spazi si allargano non riesce ad incidere. Una conclusione su cui arriva male dopo uno scatto che gli fa perdere lucidità. Poi non è certo la punta a cui si può chiedere di dar fastidio ai difensori, proteggere palla e far salire la squadra (