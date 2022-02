Barcellona-Napoli 1-1, le pagelle: 45' d'altissimo livello, poi resiste il bunker al Camp Nou

Meret 6 - Qualche rischio nell'uscita e diversi lanci approssimativi, ma da apprezzare il coraggio al rientro dopo tanta panchina e poca fiducia. Il Barça si ferma sempre sull'ultimo passaggio o sul tiro, ma nell'assalto finale ci mette la mano sul tiro-cross al 90'.

Di Lorenzo 7 - Come da tradizione al Camp Nou, i laterali sono molto sollecitati ed è chiamato ad almeno un paio di chiusure complicatissime da ultimo uomo. Fino a quando la squadra non arretra troppo, se la cava bene anche in uscita sulla pressione. Nel finale si accentra e aiuta sulle palle alte, al 94' affonda la scivolata in area e prende ancora una volta il pallone.

Rrahmani 6,5 - Almeno due sbavature nel primo tempo, anche con un po' di sfortuna da terra, ma per fortuna non arriva il gol. Errori che però arrivano in una partita molto difficile, tavolta anche puntato uno contro uno come raramente avviene in Serie A.

Koulibaly 7 - Quanto lavoro per KK. Se nel primo tempo può guidare la linea alta e far uscire bene il pallone, nella ripresa deve quasi compiere un intervento al minuto. Domina nel finale sul gioco aereo su uno specialista come Luuk de Jong

Juan Jesus 6,5 - E' in campo per limitare un cliente terribile come Adama Traoré e lo fa alla grande. Poi il VAR lo punisce per un tocco leggerissimo della sua mano che è un po' larga ma era già lì prima del cross per una chiamata abbastanza fiscale. Nel finale Dembelé ha spazio per correre o lanciare i compagni

Fabian 7 - Lo specchio della prova del Napoli. Nel primo tempo smista di prima, apre il campo, nella ripresa si schiaccia e deve rincorrere. Finisce stanchissimo, con i crampi, limitandosi a far girare palla al compagno vicino ma ha la forza per salvare di testa al 94' e finisce insanguinato dopo uno scontro.

Anguissa 7 - Chiamato ad un lavoro enorme in entrambe le fasi di gioco, mostra di essere tornato in ottime condizioni dalla Coppa d'Africa. Gioca bene anche tecnicamente, ma nella ripresa deve tappare ovunque centralmente e abbassa la propria posizione (dall'84' Malcuit sv)

Elmas 6 - Salva la prestazione con la sterzata che manda al bar l'avversario e gli permette di servire l'assist per il gol pesantissimo di Zielinski. Per il resto fino a quando il Napoli tiene il baricentro alto, non demerita nel fraseggio, poi va ad intermittenza e deve più che altro rincorrere (dall'84' Mario Rui sv)

Zielinski 7 - Il migliore del Napoli, al di là del gol che pure pesa eccome, sfruttando la respinta per metterla sotto la traversa. E' l'unico a riuscire a lanciare Osimhen in porta nel primo tempo, spende tanto in pressione e poi fisiologicamente cala alla distanza (dall'80' Demme sv)

Insigne 5,5 - Tanto lavoro difensivo, per aiutare Juan Jesus nell'arginare Adama Traoré, con lo spirito da vero capitano. In fase offensiva però è assente, limitandosi a qualche sventagliata da lontano. Davvero troppo poco: delusione (dal 71' Ounas sv - Non fa meglio, ma entra in una fase di gara molto complessa con i compagni schiacciati in area e deve partire da solo contro tanti)

Osimhen 6 - Un'occasione nel primo tempo, senza riuscire ad alzare il pallone nel tiro. La linea altissima del Barça però evidenzia le sue difficoltà nel leggere il fuorigioco. Anche quando si abbassa, i blaugrana accorciano ancora di più. Un paio di strappi lasciando fermo Piquè, ma partendo troppo da lontano e arrivando senza lucidità al cross (dall'80' Mertens sv - Corre quasi sempre a vuoto nell'assalto furioso del Barça, ma nel recupero ha una palla per la clamorosa vittroria)