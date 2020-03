Barcellona-Napoli va rinviata adesso (ed è già troppo tardi)

Un minuto fa era già tardi. Un giorno fa ancora di più. Figuriamoci questi tre giorni che ancora non hanno permesso all’Uefa di prendere una decisione che sembrerebbe scontata ma che, alla luce delle ultime decisioni, scontata ancora non lo è.

Il disastro della Uefa, fotografo a pieno dall’immagine di un Alfied gremita da 55mila persona con ben 3000mila tifosi arrivati dalla Spagna per assistere a Liverpool-Atleticmo Madrid, appare ora senza fine. Perché sbagliare è umano, ma perseverare e scherzare con la saluta di tutti i cittadini d’Europa è qualcosa che va oltre la logica.

Tutto rinviato al 17 marzo. Questa la scioccante decisione presa in relazione alla possibilità di rinviare Europa League e Champions. La UEFA si è limitata nella giornata di ieri, attraverso Twitter, a comunicare che le partite di Champions League tra Juventus e Lione e tra Manchester City e Real Madrid sono state rinviate a causa dei giocatori bianconeri e spagnoli che sono in isolamento dopo i casi che hanno riguardato Rugani è un giocatore di basket del Real Madrid.

Come lasciare in sospeso una questione che è di così immediata comprensione? In un calcio mondiale che si sta fermando, la Uefa resta l’unica stoica sostenitrice della follia di giocare. Per continuare a difendere i propri interessi…