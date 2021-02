Benitez: "Ritorno a Napoli? Non mi esprimo. Grande rapporto coi tifosi e seguo ancora la squadra. Su Zapata..."

Ritorno di Benitez a Napoli? Non conferma e non smentisce l'ex allenatore azzurro, che ha parlato a Onda Cero. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha fatto ascoltare le sue parole sul tema Napoli e il suo futuro: "Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo".

Benitez ha parlato anche dei suoi vecchi calciatori: "Zapata? Il suo ex allenatore me ne parlò benissimo, a Napoli c'erano anche Higuain e Mertens e lui, per questo, non ebbe molto spazio. Koulibaly e Ghoulam erano giovani, come lui, cresciuti al fianco di calciatori esperti come Albiol".