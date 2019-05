Bennacer, l'entourage: "Napoli? C'è la possibilità, il club azzurro si muove bene, arriva sempre prima"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Beppe Accardi, membro dell'entourage di Ismael Bennacer, classe '97 dell'Empoli già vicino al Napoli a gennaio: “Di Lorenzo è fortissimo, mi piace molto. Sarà titolare e farà una carriera importante. Bennacer potrà far parlare molto bene di se, ha un'ottima personalità. Ha l'arroganza di un giocatore che vuole arrivare a certi livelli. Può giocare in un centrocampo a due, credo possa veramente far parlare di se in futuro. Nei paesi dove c'è la guerra, a 18 anni mettono le armi in mano, quando parlano di giocatore giovane a 21 anni, mi viene da ridere. E' normale che se non lo fai giocare, si intristisce, perde il sorriso e perde fiducia in se stesso.

Secondo me c'è la possibilità che Bennacer approda a Napoli quest'estate, la società azzurra è brava: arrivano prima e si muovono prima”.