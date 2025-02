Bentornato, Buongiorno! Il grande rientro nella serata più delicata

Buongiorno, bentornato. Il Napoli ritrova uno dei totem della prima scalata alla vetta della classifica dopo otto giornate di assenza, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport confermando il ritorno del difensore dal primo minuto sul campo della Lazio. L’ultima volta contro l’Udinese in trasferta e poi sei partite a guardare da casa e le ultime due in panchina.

Sono trascorsi due mesi e si riprenderà il posto per controllare Castellanos, subito un tipo tosto, e nella difesa a tre - cioè a cinque - sarà lui a recitare da centrale con Rrahmani terzo di destra e Juan Jesus terzo di sinistra. Non una sfida banale, considerando l'emergenza per gli infortuni ed il livello dell'avversario con cui il Napoli ha perso finra due volte su due, prima negli ottavi di Coppa Italia all’Olimpico, poi in campionato al Maradona.