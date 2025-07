Beukema mai così vicino al Napoli! Sky: distanza minima con il Bologna, le cifre

vedi letture

Sam Beukema non è mai stato così vicino al Napoli come in queste ore. La trattativa è si sta portando avanti a oltranza: siamo alle fasi finali, anche se servirà ancora un po’ di tempo per limare gli ultimi dettagli. Le posizioni di partenza erano piuttosto distanti: il Bologna chiedeva 35 milioni, mentre l’offerta iniziale del Napoli si fermava a 24. Nella giornata di ieri, però, le parti si sono avvicinate sensibilmente, trovando quasi un punto d’incontro. Il Bologna è sceso a 30 milioni, il Napoli è salito fino a 28: al momento, la distanza tra domanda e offerta è di appena 1-2 milioni di euro.

Rimane però un ostacolo, più psicologico che economico, riferisce Sky Sport. Il Napoli non vuole superare quota 30 milioni e intende evitare di vedere il “3” come cifra iniziale. Dall’altra parte, il Bologna resta fermo sulla sua posizione: sotto i 30 milioni non intende scendere. Tuttavia, appare davvero difficile che un’operazione così avanzata, con la forte volontà del giocatore e due club che hanno già fatto passi significativi l’uno verso l’altro, possa naufragare per una cifra tutto sommato contenuta. Un ultimo sforzo da parte di entrambe le società potrebbe rivelarsi decisivo. Il Napoli ha continuato a monitorare le alternative, come Chalobah e Scalvini, ma al momento non risultano offerte concrete per loro. L’unica trattativa reale in corso è quella per Beukema, ed è ormai a un passo dalla conclusione.